08 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı

08 Haziran 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:30 Geniş Aile 01:30 Kelime Oyunu 02:30 Geniş Aile 02:30 Ben Bilmem Eşim Bilir 03:40 Ben Bilmem Eşim Bilir 05:00 Müzik 06:00 Kavak Yelleri 06:00 Kampüsistan 07:30 İkizler Memo-Can 08:15 Çocuklar Duymasın 10:00 Geniş Aile 10:45 Doktorlar 12:15 Çok Gezenti 13:15 Rehber 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 14:30 Çocuklar Duymasın 16:00 Sağlıkla Gülümse 16:15 Akasya Durağı 16:30 Yaprak Dökümü 18:30 Kelime Oyunu 19:45 Kelime Oyunu 21:00 Yalan Dünya 21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:45 Kanıt

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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