Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (4) - Son Dakika
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Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (4)

10.08.2022 23:06
Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (4)

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBESTGiresun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28) hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili gözaltına alınan Selim...

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Giresun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28) hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili gözaltına alınan Selim Kımıl (40), A.K. (45) ve N.K. (41), Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Selim Kımıl tutuklanırken, A.K. ile N.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi
Kaynak: DHA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (4) - Son Dakika
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