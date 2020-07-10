10 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Yüksek Sosyete
01:30 İşler Güçler
02:30 Yüksek Sosyete
02:50 Dolunay
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
20:00 Soygun
21:45 Soygun
22:30 Eyvah Eyvah 3
23:30 Medcezir