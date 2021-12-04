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10 yaşındaki çocuğun cesareti! Evden kaçtı, 3 ayrı işyerini soydu, parayı bulunca da oynadı! - Son Dakika

10 yaşındaki çocuğun cesareti! Evden kaçtı, 3 ayrı işyerini soydu, parayı bulunca da oynadı!

04.12.2021 13:02

Antalya'da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan ve yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 3 gün önce evden kaçtığı belirlendi. Çocuğun kameraları fark edip önce topal numarası yapması, sonra da iş yerinin kasasında beklediğinden fazla para bulunca sevinçten oynaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ırmak kenarında köprü altında bulunan kafe, simit evi ve pet shopta gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatarak, işyerlerinin güvenlik kamerasından belirlediği şüpheliyi yakaladı.

HIRSIZLIĞI EVDEN KAÇAN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAPMIŞ

Asayiş ekiplerince yakalanan 10 yaşındaki B.K.'nın evden kaçtığı ve anne-babası tarafından 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi. B.K.'nın simit evindeki top şeker makinesinde bulunan 300 TL dolayında bozuk parayı, köprü altındaki kafeden ise kasada bulunan bin 700 TL ile 300 doları çaldığı bildirildi. B.K., emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda ailesine teslim edildi.

FAZLA PARA BULUNCA SEVİNÇTEN OYNAMIŞ

B.K.'nın köprü altında bulunan kafeye gelirken bir anda kameraları fark edip topal numarası yapması, iş yerinin kasasında beklediğinden fazla para bulunca sevinçten oynaması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

10 yaşındaki çocuğun cesareti! Evden kaçtı, 3 ayrı işyerini soydu, parayı bulunca da oynadı!

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Manavgat, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 yaşındaki çocuğun cesareti! Evden kaçtı, 3 ayrı işyerini soydu, parayı bulunca da oynadı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 yaşındaki çocuğun cesareti! Evden kaçtı, 3 ayrı işyerini soydu, parayı bulunca da oynadı! - Son Dakika
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