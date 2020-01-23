1000 yıllık Gazi Mescidi belediye tarafından kamulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1000 yıllık Gazi Mescidi belediye tarafından kamulaştırıldı - Son Dakika

1000 yıllık Gazi Mescidi belediye tarafından kamulaştırıldı

6 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi kale içerisinde bulunan Gazi Mescidi kamulaştırıldı.

1000 yıllık Gazi Mescidi belediye tarafından kamulaştırıldı, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi kale içerisinde bulunan Gazi Mescidi kamulaştırıldı.


Tarihi Niksar Kalesi içerisinde yer alan, mimari olarak Danişmend'li Dönemi Gazi Mescidi, Niksar Belediyesince kamulaştırıldı.


Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Özdilek Özcan; "Niksar Kalesi içerisinde yer alan, mimari olarak Danişmend'li Dönemi ata yadigarı Gazi Mescidi ve Müştemilatının kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Özel mülkiyet olan 1000 Yıllık Gazi Mescidi ve Müştemilatı, yapmış olduğumuz hukuksal mücadelesi sonunda kamulaştırılmasını sağladık. Bununla birlikte bu eserin yeniden hayat bulması için projelendirme çalışmasını gerçekleştirerek, tarihine uygun bir şekilde restore edilmesi için görüşmelerimiz sürmektedir. Atalarımızın bizlere emaneti olan tarihimizi en iyi şekilde muhafaza etmek bizlerin en asli görevidir. Bu eserleri bizlere bırakan ecdadımızı rahmetle anıyorum" dedi. - TOKAT

Özdilek Özcan, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor
İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1000 yıllık Gazi Mescidi belediye tarafından kamulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]