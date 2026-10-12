11. kattan atladı! Kendisi kurtuldu, üzerine düştüğü genç kız öldü - Son Dakika
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11. kattan atladı! Kendisi kurtuldu, üzerine düştüğü genç kız öldü

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Japonya'da 11. kattan atlayan 29 yaşındaki bir adam, üzerine düştüğü 23 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olurken kendisi hayatta kaldı. Kızının ölümünün kaza olarak değerlendirilmesine karşı çıkan baba, şüphelinin cinayet suçundan yargılanması için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 45 binden fazla kişi destek verdi.

Japonya'nın Nagoya kentinde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki bir erkek, 12 katlı apartmanın 11. katındaki balkondan atladı. Gece saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda, arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kaldırımda yürüyen 23 yaşındaki Hora Inaba, binadan düşen kişinin altında kaldı.

Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından ağır yaralanan ve bir süre bilinci kapalı kalan 29 yaşındaki erkek ise tedavi sonucunda hayatta kaldı.

BABA, KIZIYLA SON MESAJLAŞMASINI PAYLAŞTI

Kızının ölümünün ardından Japon basınına konuşan baba Kenji Inaba, yaşadığı acıyı anlattı. Genç kadının bir restoranda çalıştığını belirten baba, kızını herkese karşı nazik ve yardımsever biri olarak tanımladı. Olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra büyük kızından telefon aldığını söyleyen Inaba, hastaneye gittiğinde kızının kendisine cevap veremediğini anlattı.

Acılı baba, kızıyla yaptığı son mesajlaşmayı da paylaştı. Hora'nın, olaydan bir gün sonra babasının evine akşam yemeğine gitmeyi planladığı ortaya çıktı. Baba Inaba, ailesiyle yaklaşık dokuz ay sonra yeniden bir araya gelecekleri için büyük heyecan duyduğunu ancak bu buluşmanın hiç gerçekleşemediğini söyledi.

ŞÜPHELİ HAYATTA KALDI, TUTUKLANDI

11. kattan atladıktan sonra ağır yaralanan 29 yaşındaki erkek, bir süre hastanede tedavi gördü. Bilincini yeniden kazanmasının ardından ağustos ayının sonunda gözaltına alınan şüpheli, ağır ihmal sonucu ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelinin cezai sorumluluğunun değerlendirilmesi amacıyla psikiyatrik inceleme süreci başlatıldı.

BABA ŞÜPHELİYLE ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜ

Kızının ölümünün ardından hukuki mücadele başlatan Kenji Inaba, şüpheliyle üç kez görüştüğünü açıkladı. Şüphelinin kendisinden özür dilediğini belirten baba, bu açıklamayı yeterli bulmadığını söyledi.

Inaba, görüşmelerden birinde şüpheliye, aşağıda insanların bulunmasını ve birinin ölebileceğini önemsemeden atlayıp atlamadığını sorduğunu, şüphelinin ise "Evet, öyle" yanıtını verdiğini öne sürdü. Baba, bu yanıtın şüphelinin başkalarının hayatını tehlikeye atabileceğini bildiğini gösterdiğini savundu.

45 BİNDEN FAZLA KİŞİ İMZA ATTI

Kızının ölümünün yalnızca bir kaza olarak değerlendirilmesine karşı çıkan Kenji Inaba, şüphelinin olası kastla cinayet suçundan yargılanması için çevrim içi imza kampanyası başlattı. Eylül ayında başlatılan kampanyaya 45 binden fazla kişi destek verdi.

Baba Inaba, olayın yaşandığı bölgenin gece saatlerinde bile kalabalık olduğunu belirterek 11. kattan atlayan kişinin aşağıdaki insanları görebilecek durumda olduğunu savundu. Olay yerine defalarca gittiğini söyleyen baba, gece saatlerinde yaklaşık iki saat içinde bölgede 300'e yakın kişinin yürüdüğünü tespit ettiğini anlattı.

CİNAYET SUÇLAMASI İÇİN HUKUKİ MÜCADELE

Kenji Inaba, şüphelinin bir başkasının ölümüne neden olabileceğini öngörmesine rağmen atladığını ileri sürerek olayın olası kastla cinayet kapsamında değerlendirilmesini istiyor.

Ancak Japon hukukçular, böyle bir suçlamanın kabul edilmesinin kolay olmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre yüksekten atlayan kişinin aşağıdaki bir yayaya çarpacağının kesin olmaması, cinayet kastının hukuken kanıtlanmasını zorlaştırıyor. Acılı baba ise kızının ölümünün talihsiz bir kaza olarak kapatılmasını istemediğini belirterek gerekirse yasaların değiştirilmesi çağrısında bulundu.

İmza KampanyasıCinayetJaponyaDünyaKazaSon Dakika

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