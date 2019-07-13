11 kişinin yaralandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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11 kişinin yaralandığı kazada 2 kişi hayatını kaybettiDENİZLİ - Denizli Serinhisar İlçesinde gerçekleşen 4'ü çocuk 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralılardan 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
11 kişinin yaralandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
DENİZLİ - Denizli Serinhisar
İlçesinde gerçekleşen 4'ü çocuk 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralılardan 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Serinhisar ilçesi çıkışında trafik denetim noktasına giren Zarife Türegün idaresindeki 20 R 2950 plakalı otomobil, kontrolleri bittikten sonra denetim noktasından çıkmak isterken, bu sırada yoldan geçmekte olan Ali Dinçer
yönetimindeki 35 AD 0381 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü ile birlikte Necip Tunay Dinçer, Neriman Dinçer, Pınar
Çelik, Yüksel Türegün, Halil Uğur
Tekin, E.D. ve E.Ç. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi trafik denetim noktasındaki polisler yaparken, ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan bazı yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan Zarife ve Yüksel Türegün tedavi için kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybettiler.
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