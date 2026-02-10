112 Acil Çağrı Merkezine Gereksiz Aramalar Yararı Etkiliyor

Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te geçen yıl 112 Acil Çağrı merkezlerine gelen çağrıların yüzde 50'den fazlası gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları gelen ihbarlar doğrultusunda olaylara acil müdahale için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürütüyor.

Merkezi, önemli ihbarların yanı sıra "Gelin bohçası hazırlayacağım, bohça nasıl hazırlanır?", "Uçağım ne zaman hareket edecek?", "Eşimle tartıştım, haklı mıyım haksız mıyım?", "Kavanozun kapağını açamıyorum." gibi gerekçelerle arayanlar da bulunuyor.

Özveriyle çalışan ekipleri en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla asılsız çağrı ve gereksiz arama sayısı her geçen yıl düşse de Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te 112 Acil Çağrı merkezlerine 2025'te gelen çağrıların yüzde 50'den fazlasını gereksiz aramaların oluşturduğu belirtildi.

Elazığ'da 2025'te gelen 619 bin çağrının 235 bini vakaya dönüştü

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, 112 Acil Çağrı Merkezinin geçen yıl sıkıntısız bir şekilde vatandaşa hizmet sunduğunu belirterek, hem merkezde hem de sahada gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm ekipleri tebrik ettiğini söyledi.

Merkeze en çok sağlık ve güvenlikle ilgili çağrılar geldiğini ifade eden Hatipoğlu, "2025 yılında arkadaşlarımız 619 bin çağrı karşıladı, bunun 235 binini asıllı çağrılar oluşturdu. Asılsız olan ile telefon açıldığı sırada kapanan çağrılar yüzde 38,24." dedi.

Hatipoğlu, 112'ye araç içinden de acil çağrılar geldiğini, engelli vatandaşlardan da acil çağrılar yapıldığını ifade ederek, çalışanların gelen her çağrıya en hızlı şekilde cevap vermek için adeta zamanla yarıştığını belirtti.

"Aşk acısı çekiyorum, dertleşmek istiyorum" diye aramışlar

Asılsız bir çağrının ise kimi zaman acil bir vakaya müdahaleyi geciktirebildiğini dile getiren Hatipoğlu, "Asılsız ihbarlarda kişiye 18 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Yine açılışta kapanan çağrılar veya benzeri hususlar söz konusu, bu çağrılarda da 1800 lira idari para cezası uygulanıyor. Pandemi döneminde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza verdiğimiz desteğin devamını istemek için arayanlar talepte bulunanlar oldu. 'Ayakkabım çatıda kaldı, itfaiye gelsin.', 'Televizyondan sipariş verdiğim bal, bal tadı vermiyor, yardım edin.', 'Aşk acısı çekiyorum, dertleşmek istiyorum.' diye arayanlar var. Vatandaşlarımıza 112'yi gereksiz meşgul edecek hususlarda aramamaları için telkinlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Vali Hatipoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün sürekli olarak okullarda, kurslarda, halk eğitim merkezlerinde vatandaşları bu hizmeti doğru kullanmaları yönünde bilgilendirdiğini, eğitim faaliyeti yürüttüğünü belirtti.

Mardin'de asılsız çağrılar, gereksiz aramalar yüzde 68'e düştü

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, bu hattın birçok imkanı bir arada sunduğunu, işitme engelli ve buna bağlı dil ve konuşma bozukluğu yaşayan vatandaşların telefonlarına indirecekleri uygulama sayesinde uzman personel ile görüntülü görüşme yapılabildiğini, aynı zamanda Türkçe bilmeyen turistler için de merkezde yabancı dil desteği sunduklarını söyledi.

Hem merkezi tanıtmak hem de asılsız çağrıların azalması için özellikle okullarda, kırsal mahallelerde eğitimler verdiklerini, 2025 yılında 1400 esnafı ziyaret ettiklerini, sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yaptıklarını, öğrencileri merkeze davet ettiklerini anlatan Karaboğa, bu sayede asılsız çağrı oranının düştüğünü ifade etti.

Karaboğa, şunları kaydetti:

"Günde 3 binden fazla çağrı alıyoruz. Merkezimize 2025 yılında 1 milyon 215 bin 246 çağrı geldi. Asılsız çağrı oranı yaklaşık yüzde 68 civarında. 2019 yılı ocak ayında faaliyete geçtiğimizde asılsız çağrı oranımız yüzde 96 civarındaydı. Saha çalışmalarıyla veya uygulanan idari para cezalarıyla bu oranı şu an düşürdük ama yeterli değil. Çalışmalarımızla bu oranı daha da düşürmek istiyoruz. Çünkü 112 acil yardım hattıdır, gereksiz arama hattı değildir. 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul ettikleri gerekesiyle geçen yıl 76 kişiye yaklaşık 200 bin lira para cezası uygulandı. Vatandaşlardan ricamız 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere aramayalım, meşgul edenleri uyaralım. Bu hattı gereksiz yere meşgul edersek acil durumdaki kişiler ulaşamayabilir. Bir saniye bir can demek. Saniyeler bizim için çok önemli."

Gelin bohçası hazırlamak isteyen de yüzüğü kaybolan da aramış

Merkezde görevli personelden Sultani Şimşek, asılsız çağrılar ve gereksiz aramaların kendilerini çok meşgul ettiğini belirtti.

Şimşek, geçen yıl "Yüzüğüm kayboldu, itfaiye dedektörle arasın.", "Saat kaç?" gibi çağrılar geldiğini söyledi.

Helin Ece de merkeze her gün çok sayıda asılsız çağrı geldiğini anlatarak, "Asılsız çağrılarla ilgili mağduriyetimiz var. 'Gelin bohçası hazırlayacağım, bohça nasıl hazırlanır?', 'Uçağım ne zaman hareket edecek?' şeklinde sorulara da maruz kalıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Şırnak

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, geçen yıl 549 bin 377 çağrıyı karşıladıklarını, bunun 350 bininin asılsız ihbarlardan oluştuğunu söyledi.

Geçen yıl yüzde 71 olan asılsız ihbarların bu yıl biraz daha düştüğünü, bu oranı yüzde 50'nin altına düşürmeyi hedeflediklerini belirten Tatar, "Asılsız çağrıları önlemek için kent genelindeki okullarda personelimiz bilinçlendirme eğitimleri vermektedir. Bu yıl da bu eğitimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlara asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar nedeniyle 1882 lira, ekipleri asılsız yönlendirmeleri halinde ise 18 bin 823 lira idari para cezası uygulanıyor." dedi.

Merkezdeki personelden Elanur Uçar, 7 gün 24 saat esasıyla acil durumdaki vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade ederek, özellikle küçük yaştaki çocukların bu hattı gereksiz meşgul ettiğini belirtti.

Bunun gerçekten ihtiyacı olan bir vatandaşın merkeze uluşmasına engel olduğunu dile getirerek, ebeveynlere bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Uçar, şunları söyledi:

"Eşiyle tartışan kişiler çok arıyor. 'Eşimle tartıştım, haklı mıyım haksız mıyım?' diye soruyorlar. Ödevini yapmayan çocuklar anne ve babası kızdığında arıyor, 'Annem, babam ödevimi yapmadığım için kızdı, eve polis gönderin, onları yakalasınlar.' diyorlar. 'Elektrikler neden yok, ne zaman gelecek? diyen var ya da telefonunda şebeke sorunu yaşayan arıyor. Vatandaşlara ricamız merkezi gereksiz yere meşgul etmesinler."

Siirt

Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt, her çağrının "acil durum" olarak karşılandığı merkezde gereksiz çağrı oranın bilgilendirme ve eğitim faaliyetleriyle her geçen yıl düştüğünü söyledi.

"Merkezimizin hizmete başladığı 2021 yılında gereksiz çağrı oranımız yüzde 84'lere kadar çıkıyordu. Yaptığımız tanıtım çalışmaları ve vatandaşımızın duyarlı davranışlarıyla bu oran yüzde 72'lere kadar gerilemiş durumda ancak bu da çok yüksek bir oran." ifadelerini kullanan Bozkurt, 2025'te 344 bin 750 çağrı karşıladıklarını belirtti.

Pancar çuvallarının taşınması için helikopter istemişler

Merkezde görev yapan personelden Başak Kılıçvuran, her çağrıyı büyük bir hassasiyetle karşıladıklarını anlatarak, gereksiz aramaların ise kendilerini fazlasıyla meşgul ettiğini belirtti.

Kılıçvuran, " 'Telefonum bozuldu, ses denemesi yapmak için aradık.' diyen de var. Yaşlı bir amcamız, 'Pancar çuvallarım ağır, acil helikopter lazım, jandarma gelebilir mi?' demişti. Çamaşır makinesi bozulan bir vatandaşımız, 'Acil yetişin' demişti. 'Buranın yabancısıyım, büryan kebabını duydum, kilosu ne kadar?' diye arayan da olmuştu." dedi.

Havva Büyükkök de önemli çağrıları yanıtlamak ve ilgili birimlere aktarmak için özveriyle çalıştıklarını belirterek, gereksiz çağrıları ilgili birimlere aktarmadan sonlandırdıklarını anlattı.

Büyükkök, acil vakalara ulaşmak için saniyelerle yarıştıklarını anlatarak, adres sormak için arayanlar olduğunu, "Kavanozun kapağını açamıyorum, itfaiye gelebilir mi?" diye soranların da olduğunu, gün içerisinde bu şekilde hattı gereksiz arayanların olduğunu belirtti.