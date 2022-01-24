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12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum - Son Dakika

12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum

24.01.2022 12:50
12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum

Ordu Fatsa'da bulunan bir tarikata ait özel yurtta 12 yaşındaki çocuk kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğradı. Çocuğun ailesiyle görüşen ve suçunu itiraf eden kurs hocası Y.K., "Şeytana uydum. Dün gece tövbe ettim. Secdeye kapandım" dedi. Y. K. hakkında "Çocuğun cinsel istismarı'", "Kişiyi hürriyetinden alıkoymak'" suçlarından dava açıldı.

Olay B.K. isimli çocuğun yaşadıklarını annesine anlatması ile ortaya çıktı. Annesinin yanına giden B.K. onunla bir şey konuşmak istediğini ancak utandığını belirtti. Anne olayın üstüne giderek çocuğunun konuşmasını sağladı. B.K. yurt binasında yatılı kalan ve etüt hocası olan Y.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan aile çocuklarını da alarak yurt binasına gittiler. B.K. burada kurs yöneticilerine de yaşadıklarını anlattı. Aile çocuklarına istismarda bulunan Y. K. ile baş başa görüştü. Halk TV'nin haberine göre Y.K. bu görüşmede aileye, "Şeytana uydum. Dün gece tövbe ettim. Secdeye kapandım" dedi. Ailenin şikayetçi olması üzerine Y. K. polise teslim edildi. Savcılık ifadesinin ardından Y.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DEHŞETİ ANLATTI

Soruşturmayı yürütülen Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı Y.K. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Y.K.'nin, "Çocuğun cinsel istismarı'" ve "Kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamede B.K.'nin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Y. K. isimli hoca yurdumuzda yatılı kalıyor. 8. sınıf öğrencilerin etüt derslerine giriyor. Y.K. yaklaşık bir yıldan beridir beni taciz ediyor; istismarda bulunuyor. Beni yurt binasının terasına çıkarıyor. Burada yanaklarımdan dudaklarımdan öpüyordu. Terasta bana 15-20 defa istismarda bulunmuştur. Terasta yine bazen arkama geçip benim arka bölgeme, kendi ön bölgesi ile bilinçli bir şekilde ileri geri sürtünüyordu. Ancak cinsel organını hiçbir zaman çıkarmadı. Yurt binasındaki mescitte bulanan kitaplığı düzenlediğim esnada da benzer şeyleri yapıyordu."

''ÇOCUKLARA CEVAP VERMİYORUM SİNİRLENMİŞ OLABİLİR''

İddianame Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde tarafından kabul edildi ve dava görülmeye başlandı. Sanık Y.K. mahkemede yaptığı savunmasında suçlamaları reddetti. Y.K. savunmasında, "Fatsa Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği'nin üyesiyim. Yurtta tamir, tadilat işlerine bakarım. Bunun dışında 8. sınıf öğrencilerinin derslerine yardım ederim. İlahiyat mezunuyum. Yurtta bulunduğum zamanlarda mağdurla birebir görüşmem olmamıştır. Bazen çocukların sorularına cevap vermiyorum. Bu sebeple mağdur bana sinirlenmiş olabilir. Mağdurun yurtta kalmak istememesi bu şikayete neden olmuş olabilir" dedi.

ÇOCUKLAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Dosya kapsamında çok sayıda çocuk tanık sıfatıyla dinlendi. Çocuklar Y.K.'nin derslerine yardımcı olduğunu ancak yurtta yatmadığını belirtti. Tanık Y.Ç. isimli çocuk ise arkadaşı B.K.'nin bir gün kendisini çağırdığını ve etüt hocası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını anlattığını belirtti.

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Cinsel İstismar, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum - Son Dakika


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