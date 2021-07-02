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127 yıllık Afyon Lisesi'nde çifte mezuniyet heyecanı yaşandı - Son Dakika

127 yıllık Afyon Lisesi'nde çifte mezuniyet heyecanı yaşandı

02.07.2021 17:25
127 yıllık Afyon Lisesi'nde çifte mezuniyet heyecanı yaşandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da ünlülerin okulu olarak bilenen 127 yıllık tarihi Afyon Lisesi'nde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mezuniyet töreni yaşayamayan öğrenciler ile bu yıl mezun olan 170 öğrenciyle mezuniyet belgelerini aldı.

Afyonkarahisar'da ünlülerin okulu olarak bilenen 127 yıllık tarihi Afyon Lisesi'nde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mezuniyet töreni yaşayamayan öğrenciler ile bu yıl mezun olan 170 öğrenciyle mezuniyet belgelerini aldı.

Okul bahçesindeki mezuniyet töreninde, 2020-2021 yılında mezun olan 170 öğrenci ile 2019 -2020 yılında mezun olup mezuniyet töreni yapılmayan bir grup öğrenci aynı anda keplerini havaya fırlattı.

Okul Müdürü Turgay Bingül, AA muhabirine, 127 yıllık tarihi Afyon Lisesi'nde bu yıl, buruk bir mezuniyet töreni yapıldığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında mezuniyet töreni yapamadıklarını dile getiren Bingül, şöyle konuştu:

"1 Temmuz itibariyle ülkemizde normalleşme süreci başladı. Bugün de 170 öğrencimize, kurallara uygun bir şekilde mezuniyet töreni düzenliyoruz. Ancak, geçen yılki 126'ncı dönem mezunlarımızdan olan bir grup öğrencimiz de burada. Onlara geçen yıl mezuniyet töreni yapamamıştık. Şimdi, her iki dönemdeki öğrencilerimize de mezuniyet töreni düzenliyoruz. Hepsi de çok mutlular. İnşallah, bu Kovid-19'u da bu yıl hep birlikte yeneceğiz. Seneye eğitimle dolu bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum."

Geçen yıl Afyon Lisesi'nden mezun olan ve 19 Mayıs Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği öğrencisi Gülsüm Gün de "Bu cübbeyi giymek ve kepi takmak istediğim için bugün buradayım. İçimde kalsın istemedim yani. Habersizce ayrıldığımız okulumda bir vedalaşma olduğu için çok mutluyum." diye konuştu.

Bu yılki okul birincisi Hümeyra Çetin ise geçen yılki mezunlarla birlikte bu yıl okullarında çifte mezuniyet töreni yapıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Okul idarecilerinin elinden mezuniyet belgelerini alan iki dönemin mezun olan öğrencileri, öğretmenleri, aileleri ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

okul müdürü, Karahisar, Afyon, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 127 yıllık Afyon Lisesi'nde çifte mezuniyet heyecanı yaşandı - Son Dakika


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