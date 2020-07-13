13 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Kalk Gidelim
01:30 Filinta
03:05 Bir Yusuf Masalı
03:30 Şampiyon
04:35 Diriliş Ertuğrul
05:10 Uğurlugiller
06:40 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:40 Sağlıklı Mutfak
07:15 Sağlıklı Mutfak
07:30 Böyle Bitmesin
07:45 Osmanlı Tokadı
08:15 Osmanlı Tokadı
09:05 Diriliş Ertuğrul
10:20 Tozkoparan
11:50 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:00 Elimi Bırakma
14:10 Kalk Gidelim
16:10 Kalk Gidelim
17:15 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Seksenler
21:55 Yeşil Deniz
23:30 Zaman Matinesi