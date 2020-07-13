13 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı

13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu, Ayasofya'nın cami olmasına ilişkin suskunluğunu bozdu
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Kalk Gidelim

01:30 Filinta

03:05 Bir Yusuf Masalı

03:30 Şampiyon

04:35 Diriliş Ertuğrul

05:10 Uğurlugiller

06:40 Ferhunde Hanım ve Kızları

06:40 Sağlıklı Mutfak

07:15 Sağlıklı Mutfak

07:30 Böyle Bitmesin

07:45 Osmanlı Tokadı

08:15 Osmanlı Tokadı

09:05 Diriliş Ertuğrul

10:20 Tozkoparan

11:50 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:00 Elimi Bırakma

14:10 Kalk Gidelim

16:10 Kalk Gidelim

17:15 Soru Küpü

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

20:00 Seksenler

21:55 Yeşil Deniz

23:30 Zaman Matinesi

Kalk Gidelim Dizisi, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

07:49 Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu, Ayasofya'nın cami olmasına ilişkin suskunluğunu bozdu 07:37 Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi! 07:37 Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi 07:30 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu, Ayasofya'nın cami olmasına ilişkin suskunluğunu bozdu
07:49
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
07:37
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
07:37
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
07:30
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
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