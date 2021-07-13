Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Paylaş Benimle
03:00 Doğduğun Ev Kaderindir
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2021
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Temmuz 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika