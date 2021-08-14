Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:40 Gönül Dağı
04:15 İmparatoriçe Ki
07:45 Yeşil Deniz
10:35 Yedi Numara
12:40 Dünya Hali
15:05 Seksenler
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber
20:00 Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol
22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika