14 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:40 Gönül Dağı

04:15 İmparatoriçe Ki

07:45 Yeşil Deniz

10:35 Yedi Numara

12:40 Dünya Hali

15:05 Seksenler

17:45 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber

20:00 Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol

22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi