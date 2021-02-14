14 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı

14 Şubat 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Baba 2 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu 03:35 Türkan Hanım'ın Konağı 04:20 Yedi Numara 04:50 Işığın Prensesi 05:00 Işığın Prensesi 07:15 Böyle Bitmesin 07:20 Yedi Numara 08:20 Tozkoparan İskender 09:15 Diriliş Ertuğrul 11:20 Acemi Anneler Stüdyo 11:50 Enine Boyuna 13:00 Ailenin Yeni Üyesi 13:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi 14:05 Gönül Dağı 14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu 17:30 Tozkoparan İskender 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı 20:00 Tövbeler Olsun 23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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