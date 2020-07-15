15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, 15 Temmuz zaferinin büyük bir fedakarlığın eseri olduğunu belirtti.

Bu zaferin milletin direnişinin yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerin cesaretinin sonucu olduğunu kaydeden Polat, "Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayımilliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş, ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir." ifadelerine yer verdi.