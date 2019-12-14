15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy sapağında bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, trafikte yoğunluk yaşandı.



Yangın, saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy sapağında bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yandı. Motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücüsü, aracı durdurarak hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra yangına müdahale etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği kapattı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri trafiğin akışını tekrardan tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.



Yanan aracın söndürülmesinin ve kaldırılmasının ardından E-5'teki trafik yoğunluğu normale dönerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL