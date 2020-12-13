15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı tropikal meyvenin üretimine başladı - Son Dakika

15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı tropikal meyvenin üretimine başladı

13.12.2020 09:39
15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı tropikal meyvenin üretimine başladı, System.String[]

15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı tropikal meyvenin üretimine başladıMERSİN'de gemi adamı olarak çalışan Hidayet Coşkun (57), 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı papaya meyvesini emekli olunca bahçesine kurduğu serada yetiştirmeye başladı.

15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı tropikal meyvenin üretimine başladı

MERSİN'de gemi adamı olarak çalışan Hidayet Coşkun (57), 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı papaya meyvesini emekli olunca bahçesine kurduğu serada yetiştirmeye başladı. 100 ağacı bulunan Coşkun, sezonda ortalama 45 bin TL gelir elde ediyor. Mersin'de gemi adamı olarak çalışan Hidayet Coşkun, 15 yıl önce İspanya'nın Endülüs bölgesinde papaya meyvesi ile tanıştı. Meyvenin tadına bakan Coşkun, beğenince tohumunu alıp Türkiye'ye getirerek evinin bahçesine dikerek amatör olarak denemeye başladı. Coşkun, gemi adamlığından emekli olunca da üretimini geliştirerek 100 ağaca çıkarttı. 100 ağaçtan ortalama 10 bin meyve alan Coşkun, sezonda 45 bin TL'ye yakın gelir elde ediyor. Talepten memnun olan Coşkun, meyvenin aynı zamanda reçelini ve yemeğini de yapıp tüketiyor.45 BİN TL GELİRPapaya üretimini geliştirerek üretimini artırmayı hedefleyen Coşkun, "Gemicilik yaptığım zamanlar yurt dışında bu meyveyi gördüm. Tadını beğendim, köyüme katkı olsun diye tohumunu getirerek bahçemde deneme amaçlı ektim. Diktiğim ağaçtan güzel bir randıman alınca ağaç sayısını çoğalttım. Şu an 100 ağacım var ama bunu 5 bin fideye kadar çıkartıp yaymaya düşünüyorum. Bir ağaçtan ilk sezon 50 meyve alıyorum, yılda toplam 100- 120 meyve veriyor. Papayayı hem meyve olarak hem de sebze olarak kullanıyoruz. İlk başlarda 1- 2 kilo ağırlığında meyve üretiyordum şu an 700- 800 gram ağırlığında meyve üretiyorum. Piyasa için ideal ağırlık. Tanesini 7- 8 TL'den veriyorum" dedi.AVRUPA'DA YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de C vitamini bakımından zengin olan meyvenin Avrupa ülkelerinde yoğun talep gördüğünü söyledi. Papayanın ülkemize yeni giren bir alternatif ürün olduğunu belirten Gürbüz, "Papayanın Anavatanı Güney Amerika ve Uzakdoğu. Soğuğu sevmeyen bir meyve. Ağacı 6 ayda meyve verecek olgunluğa erişiyor. Avrupa ülkeleri tarafından tercih ediliyor. Papaya, karaciğer kanserine karşı etkili bir meyvedir. Potasyum ve kalsiyum yönünden zengindir. A, B1, B2, B5 vitaminlerini barındırır. Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için Avrupa ülkelerinde yoğun şekilde talep görüyor. Ülkemizde de tüketiminin


Gemi Adamı, İspanya, Mersin, Emekli, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı tropikal meyvenin üretimine başladı - Son Dakika Ekonomi


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