15 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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15 yıldır aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da farklı illerde işlediği 11 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 15 yıldır aranan Nafiye Gümüş (46), polisin takibi sonucu yakalandı.

15 yıldır aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da farklı illerde işlediği 11 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 15 yıldır aranan Nafiye Gümüş (46), polisin takibi sonucu yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 11 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 15 yıldır aranan Nafiye Gümüş'ün Kepez ilçesinde bir evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nafiye Gümüş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Gümüş'ün, 'hırsızlık' başta olmak üzere farklı illerde işlenen 11 ayrı suçtan kaydının bulunduğu 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.


Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kepez, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:28 Kaynak: DHA
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