16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

03.10.2022 13:11
16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 'cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 'cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunan H.K., jandarma JASAT unsurlarınca şafak vakti operasyonunda Boğazkay Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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