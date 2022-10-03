Edinilen bilgiye göre, 'cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunan H.K., jandarma JASAT unsurlarınca şafak vakti operasyonunda Boğazkay Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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