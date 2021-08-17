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17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - Son Dakika

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

17.08.2021 12:47
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler, mezarları başında dualarla anıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler, mezarları başında dualarla anıldı.

17 Ağustos 1999 depreminin 22'nci yıl dönümünde, depremde yakınlarını kaybedenler, sabahın ilk ışıklarından itibaren Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Deprem Şehitliği'ne gelip dualar okudu. Şehitlikteki bazı ziyaretçiler, gözyaşlarını tutamadı.

Depremde 5 saat enkazda kalan ve 5 yakınını kaybeden Ayşegül Çapla, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Saat 03.00'e geldiğinde biz henüz uyumamıştık. Yatağa girdiğimiz anda büyük bir sarsıntı oldu. Eşim, ben, annem ve çocuklarım hepimiz enkazda kaldık. Çatı benim üzerime gelmişti, kurtulacağımı hiç tahmin etmiyordum. Ben annemi kaybettim, eşim babasını kaybetti, teyzemin kızını, kocasını ve oğlunu olmak üzere toplamda 5 kişiyi toprağa verdik. Aradan 22 yıl geçti, çocuklarım büyüdü. İçimiz ne kadar buruk olursa olsun, yaşamaya devam ediyoruz. Her sene buraya gelerek onlar için dua okuyorum" dedi.ANNESİ, BABASI VE KIZ KARDEŞİNİ KAYBETTİDepremde annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Abdulkerim Bahçıvan, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "O gece adeta kıyamet koptu, yer yerinden oynadı. Yanımızdaki binalar adeta birbirine çarpıştı. Yan odada kızım yatıyordu ona bağırıyordum ama sesimi duyurmak mümkün değildi. Şehadet getirdim, yanıma geldi kızım. Öylesine bir sarsıntı vardı ki yürümek mümkün değildi. Tuğlaların birbirine sürtünmesi zaman zaman aklıma geliyor. Daha sonra bir şekilde dışarıya çıktık. Babam, annem ve kız kardeşimin yaşadığı yere koşarak gittim ve binanın yerle bir olduğunu gördüm. Bağırıyorum, sesimi duymuyorlar. Yan tarafta baldızım oturuyordu, onların tamamı kurtulmuştu. Onları çıkardık ama ne yazık ki babam, annem, kız kardeşim ve kız kardeşimin çocuklarını kaybettik. Aradan 22 yıl geçti, bizim için değişen bir şey yok. Böyle günlerde o geceyi tekrar yaşıyoruz. Unutmak mümkün değil."OĞLUNUN ACISIYLA FELÇ OLDUAstsubay oğlu Özkan Turgut'u kaybeden ve sonrasında felç geçirdiğini söyleyen Cemile Turgut, "Yavrumu kaybettim ben, onun acısıyla felç oldum. O gece oğlum görevdeydi, biz evdeydik. Bizim evimiz sağlam kaldı ama oğlum görevdeydi. Gelmesini bekledim ama gelmedi, göçüğün altında kalmış, 5 günde çıkardılar cenazesini. Hiç olmazsa cenazesini bulduk da mezarına gelip bir dua okuyabiliyoruz. Aynı acı, hala yüreğimizde duruyor. İçimiz yanıyor" dedi.KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Hayatını kaybedenler için 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve yakınlarını kaybedenlerin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.


17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

17 Ağustos 1999, 17 Ağustos, Deprem, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - Son Dakika


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