175 Milyon Dolarlık Devasa Bütçeli Netflix Filmi The Irishman'in Yayın Tarihi Belli Oldu

Birçok sinemaseverin The Irishman'e heyecanlanmasının en büyük sebebi, usta yönetmen Martin Scorsese 'nin Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci 'yi tekrar bir araya getirmesi.Ustaların bir araya geldiği proje, 175 milyon dolarlık bütçesiyle Netflix'in en pahalı işi olacak. Uzun süredir yapım aşamasında olan filmin yayın tarihine dair haberler gelmeye başladı. Joe Rogan 'ın podcastinde gerçekleşen bir röportajda, Crazy Joe karakterine can veren Sebastian Maniscalco, filmin Ekim ayında yayınlanacağını söyledi.Filmdeki ustalardan bahsetmişken Maniscalco, verdiği röportajda "İlk hafta gözüme uyku girmedi çünkü sette de Niro ve Pesci'nin olacağını biliyordum. Oraya vardığımda, kendime kimseyle konuşmamam gerektiğini söyledim. de Niro ve benim olduğum bir bölüm vardı, birbirimize doğru dönmüştük ve ben direkt olarak ona bakıyordum. Hiçbir şey söyleyemedim" dedi.Filmin oyuncuları arasında Harvey Keitel Anna Paquin ve Bobby Cannavale de bulunuyor. Film Charles Brandt'in, kiralık katil olan Frank Sheeran ve yozlaşmış bir polis olan Jimmy Hoffa'nın ellili, altmışlı yıllardaki hikayesini anlatan I Heard You Painted Houses kitabından uyarlandı.