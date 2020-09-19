19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü
Çorum'da Atatürk Anıtı'ndaki törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Demir, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çorum'da Atatürk Anıtı'ndaki törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Demir, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.
Vali Çiftçi ve beraberindekiler, törenin ardından Çorum Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Ziyarette Kur'an tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
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