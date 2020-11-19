19 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Matrix Revolutions

02:45 Gelinim Mutfakta

04:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

20:00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

22:30 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

23:45 Hekimoğlu