19 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

19 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı
19.11.2020 06:42
19 Kasım 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Matrix Revolutions
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
20:00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika
22:30 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika
23:45 Hekimoğlu
Son Dakika Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düştü Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene