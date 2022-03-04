19 küçükbaş hayvanı çalan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Erzurum'un Hınıs ilçesinde ahırın kilidini kırarak 19 küçükbaş hayvanı çalan 7 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde 17.11.2021 tarihinde H.H.D. isimli şahsın ahırından kilidinin kırılması suretiyle 19 adet küçükbaş hayvan çalındı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 7 şüpheli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM