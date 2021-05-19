19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Giresun'un Görele ve Espiye ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.
Görele ilçesindeki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, gençler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.
Tören, çeşitli sportif gösterilerin ardından sona erdi.
Törene, Görele Kaymakamı Murat Özdemir, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Espiye
Espiye Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Tolgan Cebeci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, çeşitli yarışmalarda derecelere girenlere ödülleri verildi.
Tören, Espiye ilçe stadında gerçekleştirilen uçurtma şenliğiyle sona erdi.
Etkinliklere, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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