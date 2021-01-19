19 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
19.01.2021 06:42
19 Ocak 2021 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:45 Gelinim Mutfakta
02:30 Drone Savaşları
03:30 Arda ile Omuz Omuza
03:45 5N 1K
04:40 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
20:00 Hekimoğlu
23:30 Sadakatsiz
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