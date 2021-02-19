19 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Göçebe

00:15 Regaip Kandili

01:30 Dizi

01:30 Sefirin Kızı

02:30 Göçebe

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:00 Ölüm Takımı

04:40 Geniş Aile

05:30 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

16:30 Seni Çok Bekledim

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

20:00 Seni Çok Bekledim