19 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Küçük Ağa

04:05 En Son Babalar Duyar

04:30 Osmanlı Tokadı

04:45 Bir Yusuf Masalı

06:00 Bir Yusuf Masalı

06:05 Böyle Bitmesin

07:45 Uğurlugiller

08:30 Diriliş Ertuğrul

08:55 Parmak Damgası

10:20 Perihan Abla

11:50 Enine Boyuna

12:00 Gülşen Abi

12:45 En Son Babalar Duyar

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:50 Yeditepe İstanbul

14:05 Soru Küpü

15:45 Kalk Gidelim

16:05 Şampiyon

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

20:00 Kalk Gidelim

23:30 Zaman Matinesi

23:55 Filinta