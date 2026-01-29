2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

Kars'ın Digor ilçesinde bölgede yoğun sisin etkili olduğu saatlerde Ali Canpolat'a (67) ait ağıla giren kurt, içerdeki koyun sürüsüne saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda 02.00 sıralarında ağıla giren ve saat 04.37'de çıktığı görülen kurt, yaklaşık 200 koyunu öldürdü.

İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTILAR

Yaklaşık 30 yıldır küçükbaş besiciliği yapan Ali Canpolat ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti. Canpolat, zararının büyük olduğunu söyledi. Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Aydın ile birlikte köye giderek Canpolat ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Sadıkoğlu, birlik olarak Canpolat ailesinin hem maddi hem de manevi anlamda yanında olacaklarını belirtti ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla üyelere dayanışma çağrısında bulundu.

HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE ÇAĞRI

Hayvan sigortasının önemine dikkat çeken Sadıkoğlu, bu tür olaylarda sigortanın yüzde 50 oranında destek sağladığını hatırlatarak tüm yetiştiricileri hayvanlarını sigorta ettirmeye davet etti.

DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Olayın ardından Digor'da birlik ve dayanışma örneği sergilendi. Digor Esnaf Odası, Digor Muhtarlar Derneği ve Digor Ziraat Odası iş birliğiyle üretici Ali Canpolat'a destek olmak amacıyla yardımlaşma kampanyası başlatıldı. Yetkililer ve ilçe temsilcileri, Digor'daki iş insanlarına, esnafa, üreticilere ve hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunarak bu zor günlerde Ali Canpolat'ın yalnız bırakılmamasını istedi. Yapılan açıklamada, "Bu kayıp sadece bir ailenin değil, tüm Digor'un ortak acısıdır. Bir destek, bir nefes; bir omuz, bir umut olacaktır" ifadelerine yer verildi.