2 Bin Yıllık Surlara Sprey Boyayla Yazı Yazdılar
1 saat önce
BURSA'nın İznik ilçesinde, Roma döneminden kalan 2000 yıllık surlara sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti.
BURSA'nın İznik
ilçesinde, Roma
döneminden kalan 2000 yıllık surlara sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti. Nakkaş Yalçın Öztürk
, "Bu surlar 2 bin yıldır ayakta duruyor. Bizden çektiğini ne Haçlı ordularından çekti ne de doğa şartlarından" dedi.
M.Ö. 4'üncü yüzyılda Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen İznik'in binlerce yıllık tarihine tanıklık eden surlara, sprey boya kullanılarak yazı yazıldı. Tarihi surlara zarar verilmesine İznik sakinleri tepki gösterdi. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, surların hiçbir dönemde bu kadar zarar görmediğini ifade edip, "Şu gördüğünüz surlar 2 bin yıldır ayakta duruyor. Bizden çektiğini ne Haçlı ordularından çekti ne de 2 bin yıldır doğa şartlarından. Bu tarihi eserlerimizi sprey boyalar ile tahrip etmek, üzerine yazı yazmak geçmişin aydınlık yüzünü karalama tahtasına çevirmektir. Hangi kendini bilmezin işidir, merak ediyorum" diye konuştu. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:58 Kaynak: DHA
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