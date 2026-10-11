20 yıllık kayıp dosyasında korkunç gerçek yapılan kazıyla ortaya çıktı! Eşi ve çocukları gözaltına alınmıştı

Akpınar’a bağlı Köşker köyünde yaklaşık 20 yıl önce kayıp ilan edilen Rıza Güzel’in dosyasında, jandarma ekipleri şüphelilerin gösterdiği arazide kazı çalışması yaptı. İş makinesi ve el aletleriyle sürdürülen çalışmada toprağın altından kemik parçaları çıkarıldı.

ŞÜPHELİLERİN GÖSTERDİĞİ YERDE KAZI YAPILDI

Köyün ağaçlık arazi kesiminde yapılan çalışmada, olay yeri güvenlik şeridiyle çevrildi. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, iş makinesiyle açılan alanda kazma ve elleriyle dikkatli bir çalışma yürüttü.

KEMİKLER BEZ PARÇALARININ ARASINDAN ÇIKARILDI

Kazıda, bez parçalarının arasında bulunan bir kafatası ile çok sayıda kemik parçası toprağın altından çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kemikleri delil numarasıyla işaretleyerek bulgu poşetlerine yerleştirdi.

2006'DA KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Köşker köyünde yaşayan 1955 doğumlu Rıza Güzel için ailesi tarafından 5 Şubat 2006'da kayıp başvurusunda bulunuldu. Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi, 3 Şubat 2015'te Güzel hakkında “gaiplik” kararı verdi.

Yapılan araştırmalarda Güzel’in kayıp olduğuna dair iz ve emarelerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, “kasten öldürme” suçundan soruşturma başlattı.

FAİLİ MEÇHUL DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026'da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlığın kurulmasının ardından kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı.

Rıza Güzel dosyası kapsamında JASAT ekipleri çalışma başlattı. Aile üyelerinden 5 şüpheli hakkında 3 ay süreyle iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması kararı alındı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOBÜS SEFERLERİNE KADAR İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında 4 ayrı il ile çevredeki ilçe ve köylerde 11 kişinin tanık olarak ifadesi alındı. Farklı illerdeki hastane kayıtları incelenirken, ilgili kurumdan olay tarihine ait uydu ve hava fotoğrafı görüntüleri talep edildi. Şehirlerarası otobüs terminalleri ve otobüs seferlerinde de kontroller yapıldı.

Çalışmalarda Güzel’in olay tarihinde köyden ayrılmadığı belirlendi. Sürekli bir işte çalışmayan Güzel’in köyde yaşadığı, korsan taksicilik yaptığı, her gün alkol aldığı ve aile içinde sürekli kavgalar yaşandığı tespit edildi.

AİLENİN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bu tespitlerin ardından soruşturmada aile üyelerine yoğunlaşıldı. Aile bireylerinin konuya ilgisiz kalması ve çelişkili beyanları şüpheli bulundu. Ekipler, adli dinleme kayıtları, tanık ifadeleri ve bölgede yapılan araştırmalar sonucunda harekete geçti.

ANNE VE 6 ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, 6 Ekim’de 3 ilde 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Rıza Güzel’in eşi ve 6 çocuğu olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin itirafta bulunduğu ve kemiklerin bulunduğu yeri gösterdiği belirtildi.

2 OĞLU TUTUKLANDI

Şüpheliler Z.G., Levent Güzel, Bülent Güzel, Z.Ş., B.Ş., M.G. ve C.G., 9 Ekim’de Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edilen Levent Güzel ile Bülent Güzel tutuklandı. Adli kontrol talebiyle sevk edilen Z.G. hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.