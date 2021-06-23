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200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu - Son Dakika

200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu

23.06.2021 11:35

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıkıp kayıplara karışan ve yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından aranan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan'ın cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Beyhan'ın bir ağaca kendisini astığı belirtildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, dün akşam saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı. Beyhan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

ORMANDA KENDİSİNİ ASMIŞ

Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışma yürüttü. Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan tarama yaparken, çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Ormanlık alanda geniş çaplı arama yapan ekipler, sabah saatlerinde Hüseyin Beyhan'ın cansız bedenine ulaştı. Beyhan'ın, evine 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, bir ağaca kendisini iple asarak canına son verdiği belirtildi. Beyhan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu

Mustafakemalpaşa, Arama Kurtarma, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Nuray Yigit: gençler işsiz uyuşturucu bağımlısı çoğu helede bursa uyuşturucu içmeyen genç çok az ülkemin ve gençlerin hali her gün bir sürü genç intihar ediyor yazıkkkkk Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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