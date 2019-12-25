2020 oğlak burcuna neler getirecek?

2018 Ekim ayında başlayan kişisel değişimleriniz bu yıl artık son bulacak. Kurmak istediğiniz yeni düzene doğru kararlı bir şekilde ilerleyeceksiniz.



Jüpiter'in burcunuzda 1 yıl boyunca ilerleyecek olması sizleri güçlendirecek. Fiziksel görüntünüzde değişimler yapmak için muhteşem bir yıldasınız. Uranüs önümüzdeki 7 yıl boyunca 5'inci evinizde. Yaratıcılığınızı ve heyecan verici ilişkileri hayatınıza çekeceksiniz.



Bu yıl gerçekleşecek 4 ay tutulması, aşk hayatınızı değiştirebilir. Mevcut ilişkileriniz test edilebilir. Mars, 6 ay boyunca 4'üncü evinizde hareket edecek. 28 Haziran'dan itibaren taşınma veya evinizdeki önemli değişimler gündeminizde olabilir. Bu yıl en önemli zaman dilimi temmuz ayı diyebiliriz. Sizler için aşk ve sevgi konularında sabrınızın karşılığını alabileceğiniz yeni bir ilişkiyi başlatabilirsiniz. Beklentilerinizi bu ay gerçekleştirmek her zamankinden daha kolay gözüküyor.



Olumsuz durumların tam tersine geliştiğini görebilir, şansınızın bu kadar olumlu gittiğine şaşırabilirsiniz. Yeni iş projeleri bekleyenler için önemli bir sonuçlanma yaşanabilirken, ilişkiler açısından da evlilik ile ilgili birtakım ciddi kararlar bile alınabilir. Seyahat, medya iletişim ve eğitimsel konularda kariyerinizi yönlendirebilir ya da bu alanlar vesilesiyle kariyerinizi farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz.



Finans ve kariyer



Bolluk gezegeni Jüpiter, özellikle güzel yönleri ortaya koyuyor. Yani kazançlar artıyor. Bu, tüm yıl boyunca geçerli olacak, ancak yılın başlarında kazançlarınız daha fazla olabilir. Yılın sonlarında hem Satürn hem de Jüpiter Kova burcuna geçerken, daha fazla çalışmanızı sağlayabilir. Bu yıl iyi bir gelir kaynağı içine girebilirsiniz. Burcunuzun yönetici gezegeni Satürn 23 Mart ve 1 Temmuz arasında para evinizde olacak. Bu durum finans açısından olumlu bir odak ve iyi şans göstergesi denilebilir. Para kazanma konusunda hemen sonuç beklemeyin. 20 Aralık'ta Jüpiter aynı zamanda para evinize ilerleyecek ve 2021'in çoğunda orada olacak. Jüpiter'in 2. eve geçiş yapması refah için klasik bir sinyaldir. Bu, özellikle güçlü bir kariyer yılından daha çok güçlü bir finans ve yatırım yılı denilebilir. Mümkün oldukça temelleri sağlam atılmış güçlü işler içinde olmalısınız. Devletle ilgili işlerinizde önemli başarılar yakalayabilirsiniz.



Aşk ve sosyal yaşam



Evliliğiniz içinde sorumlulukların arttığı bir yıl olabilir. Yıl içinde sizin burcunuzda gerçekleşecek olan bir güneş ve bir ay tutulması sizleri bu bağlamda çok etkileyecektir. Yılın ilk yarısı evlilik problemlerinizi çözebilir ya da bitişler yaşayabilirsiniz. İlişkileriniz temelde sağlamsa hayatta kalacağı ama temeli sağlam olmayanların sorunlar yaşamaya açık olduğunu gösteriyor. Aşk bu sene sizi bulabilir ama kolay bir aşk hikayesi olmayabilir. Kemerlerinizi bağlayın. Bu yıl ruh halinizi olumlu ve yapıcı tutmak çok önemlidir. Uzun yıllardır yaşamadığınız büyük bir aşk yaşayabilirsiniz.



Sağlam temeller atmayı ihmal etmeyin!



2019 yılı sizler için çok fazla arada kaldığınız bir yıl oldu. Ama kendi içinizde bazı sorunları çözmek isterken durum ve konular sizin dışınızda gelişti. Artık düzenli bir ev yaşantısı ve huzurlu bir aşkın içine doğru ilerliyorsunuz. Korkularınızı bir kenara bırakmalısınız. Hedefinizden asla sapmamanız gerekmektedir. Haziran ve eylül arasındaki sürece kendinizi hazırlamalısınız. Mutlaka tutunduğunuz bir işiniz ve hedefiniz olması gerekiyor. Çektiğiniz acılar ve zorlukları bu yıl unutun. Birçok konuda haksızlığa uğradınız ve birçok konuda olmayacak durumlara tahammül etmek zorunda kaldınız. 2020 yılı emeklerinizin karşılığını aldığınız ve gerçekten güçlendiğiniz bir yıl olmaya aday. Sabırlı olun ve korkularınıza yenik düşmeyin.