2022 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı! İşte özellikleri

Ülkemizde SUV'lere olan ilgi hızla artarken, son 2 yılın dünyada en çok satılan Mercedes-Benz modeli oan GLC tamamen yenilendi. Daha dinamik bir karaktere bürünen aracın Türkiye'ye yılın son çeyreğinde GLC 220 d 4MATIC olarak gelmesi planlanıyor. İşte 2022 Mercedes-Benz GLC serisinin detayları!

Yeni GLC'nin motor seçeneklerinde hibrit özellikler dikkat çekerken, yeni ön cephe doğrudan radyatör ızgarasına bağlanan farları ve standart Avantgarde dış tasarımının bir parçası olan yeni radyatör ızgarasıyla aracın genişliği ön plana çıkarıyor.

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Yeni Mercedes-Benz GLC neler sunuyor?

Dinamik bir şehir SUV'si olmakla sınırlı kalmayan yeni GLC, arazide aracın ön-alt bölümünün iç ekrana yansıtıldığı "Şeffaf Motor Kaputu", römork çekme sürecini kolaylaştırmak için ilk kez optimize edilmiş bir rota planlama işlevi ve Römork Manevra Yardımcısı gibi donanımlarıyla da her türlü habitata uygun.

Yeni GLC boyutlarıyla daha da dinamik ve güçlü bir SUV görünümünü sunuyor. 4.716 mm uzunluğu ile önceki modele göre 60 mm daha uzun ve 4 mm daha alçak. İz genişliği önde 6 mm (1.627 mm) ve arkada 23 mm (1.640 mm) artırıldı. Aracın genişliği ise 1.890 mm olarak kaldı.

Bagaj hacmi, daha büyük arka çıkıntı sayesinde 70 litre artışla 620 litreye ulaştı. Bu, günlük sürüşün yanı sıra aile ile yapılan yolculuklarda veya eşya taşıma noktasında farklılık yaratıyor. Bagaj kapağı; kontak anahtarı, sürücü kapısındaki düğme veya bagaj kapağındaki kilit açma kolu kullanılarak açılabiliyor.