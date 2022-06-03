2022 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı! İşte özellikleri

Ülkemizde SUV'lere olan ilgi hızla artarken, son 2 yılın dünyada en çok satılan Mercedes-Benz modeli oan GLC tamamen yenilendi. Daha dinamik bir karaktere bürünen aracın Türkiye'ye yılın son çeyreğinde GLC 220 d 4MATIC olarak gelmesi planlanıyor. İşte 2022 Mercedes-Benz GLC serisinin detayları!
Yeni GLC'nin motor seçeneklerinde hibrit özellikler dikkat çekerken, yeni ön cephe doğrudan radyatör ızgarasına bağlanan farları ve standart Avantgarde dış tasarımının bir parçası olan yeni radyatör ızgarasıyla aracın genişliği ön plana çıkarıyor.
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Yeni Mercedes-Benz GLC neler sunuyor?
Dinamik bir şehir SUV'si olmakla sınırlı kalmayan yeni GLC, arazide aracın ön-alt bölümünün iç ekrana yansıtıldığı "Şeffaf Motor Kaputu", römork çekme sürecini kolaylaştırmak için ilk kez optimize edilmiş bir rota planlama işlevi ve Römork Manevra Yardımcısı gibi donanımlarıyla da her türlü habitata uygun.
Yeni GLC boyutlarıyla daha da dinamik ve güçlü bir SUV görünümünü sunuyor. 4.716 mm uzunluğu ile önceki modele göre 60 mm daha uzun ve 4 mm daha alçak. İz genişliği önde 6 mm (1.627 mm) ve arkada 23 mm (1.640 mm) artırıldı. Aracın genişliği ise 1.890 mm olarak kaldı.
Bagaj hacmi, daha büyük arka çıkıntı sayesinde 70 litre artışla 620 litreye ulaştı. Bu, günlük sürüşün yanı sıra aile ile yapılan yolculuklarda veya eşya taşıma noktasında farklılık yaratıyor. Bagaj kapağı; kontak anahtarı, sürücü kapısındaki düğme veya bagaj kapağındaki kilit açma kolu kullanılarak açılabiliyor.
Şarj edilebilir hibrit veya 48 volt destekli entegre marş jeneratörü ile yeni GLC sadece hibrit olarak sunuluyor. Motor seçenekleri güncel 4 silindirli FAME motor ailesinden oluşuyor. Bu motorlardan dördü, entegre ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile alt devirlerde motoru destekleyen yarı hibrit sisteme sahip. Diğer üç motor ise 100 kW ek elektrik gücü ve 100 kilometrenin üzerinde elektrikli menzil sunan tam hibrit sisteme sahip. Motoru destekleyen 48 Volt beslemeli ISG, süzülme, ek destek veya geri kazanım işlevleriyle önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor. ISG sayesinde motor çok hızlı ve konforlu bir şekilde çalışıyor. Böylece start-stop işlevi sürücü tarafından neredeyse algılanmıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlar; 100 kW güç, 440 Nm tork ve 100 kilometrenin üzerinde elektrikli sürüş menzili (WLTP) ile günlük kullanımda tamamen elektrikli sürüşe olanak tanıyor. Sürekli tahrikli elektromotor 140 km/s hıza kadar tamamen elektrikli bir sürüş sağlıyor. Mercedes-Benz tarafından geliştirilen yüksek voltajlı batarya toplam 31,2 kWsa kapasiteye sahip. Tamamen boş batarya, opsiyonel 60 kW DC şarj cihazı ile yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. Standart olarak sunulan 11 kW şarj cihazı (Pazara bağlı olarak) ev tipi AC şebekesinde Wallbox ile üç fazlı şarj kullanılabiliyor. Son Dakika › Güncel › 2022 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı! İşte özellikleri - Son Dakika
Teknik Özellikler GLC 220 d 4MATICHacimcc1.993Güç, d/dHP/kW197/145, 3.600Ek güç (boost etkisi)HP/kW23/17Maksimum tork, d/dNm440, 1.800-2.800Ek tork (boost etkisi)Nm200Karma yakıt tüketimi (WLTP)lt/100 km5,9-5,2Karma CO2 emisyonu (WLTP)1gr/km155-136Hızlanma 0-100 km/sSn8,0Maksimum hızkm/s219
Şarj edilebilir hibrit veya 48 volt destekli entegre marş jeneratörü ile yeni GLC sadece hibrit olarak sunuluyor. Motor seçenekleri güncel 4 silindirli FAME motor ailesinden oluşuyor. Bu motorlardan dördü, entegre ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile alt devirlerde motoru destekleyen yarı hibrit sisteme sahip.
Diğer üç motor ise 100 kW ek elektrik gücü ve 100 kilometrenin üzerinde elektrikli menzil sunan tam hibrit sisteme sahip. Motoru destekleyen 48 Volt beslemeli ISG, süzülme, ek destek veya geri kazanım işlevleriyle önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor.
ISG sayesinde motor çok hızlı ve konforlu bir şekilde çalışıyor. Böylece start-stop işlevi sürücü tarafından neredeyse algılanmıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlar; 100 kW güç, 440 Nm tork ve 100 kilometrenin üzerinde elektrikli sürüş menzili (WLTP) ile günlük kullanımda tamamen elektrikli sürüşe olanak tanıyor.
Sürekli tahrikli elektromotor 140 km/s hıza kadar tamamen elektrikli bir sürüş sağlıyor. Mercedes-Benz tarafından geliştirilen yüksek voltajlı batarya toplam 31,2 kWsa kapasiteye sahip. Tamamen boş batarya, opsiyonel 60 kW DC şarj cihazı ile yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. Standart olarak sunulan 11 kW şarj cihazı (Pazara bağlı olarak) ev tipi AC şebekesinde Wallbox ile üç fazlı şarj kullanılabiliyor.
Son Dakika › Güncel › 2022 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı! İşte özellikleri - Son Dakika