İstanbul Yerel Seçim Anketi Sonuçları: İmamoğlu mu Kurum mu Önde? - Son Dakika
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İstanbul Yerel Seçim Anketi Sonuçları: İmamoğlu mu Kurum mu Önde?

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Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.

07.03.2024 07:37  Güncelleme: 07:41
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İstanbul Yerel Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? Yeni yapılan seçim anketi sonuçlarına göre İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. İmamoğlu mu yoksa Kurum mu daha fazla oy alıyor? 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu?

İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKETLERİNDE KİM ÖNDE?

Son seçimleri en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın İstanbul anketine göre; Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti.

EKREM İMAMOĞLU MU? MURAT KURUM MU?

Optimar'ın 21-24 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili araştırmada Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu. Aynı ankette Murat Kurum'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu'na oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 51.9 olarak belirlendi.

2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu?
Murat Kurum
2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu?
Ekrem İmamoğlu
İstanbul Yerel Seçim Anketi Sonuçları: İmamoğlu mu Kurum mu Önde?

Mehmet Altınöz, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber İstanbul Yerel Seçim Anketi Sonuçları: İmamoğlu mu Kurum mu Önde? - Son Dakika

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