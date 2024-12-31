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2025 İçin Huzur Temennisi

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, 2025'te barış ve huzur diledi.

31.12.2024 11:42
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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Başta iklim değişikliği olmak üzere, krizlerin, savaşların ve felaketlerin sarmalında karşıladığımız 2025 yılının tüm dünyaya barış, huzur getirmesini; ülkemiz, milletimiz, sokak hayvanları ve doğamız için sağlıklı, eşit, adil ve refah içinde geçmesini diliyor, en derin saygılarımla ve tüm kalbi duygularımla esenlikler temenni ediyorum" mesajını paylaştı.

AKK Başkanı Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yılmaz'ın mesajı, şöyle:

"Vasata karşı liyakat… Bundan 105 yıl önce, 'Sinsin Ateşi' etrafında Bacı Erenlerle Seymenlerin, Dikmen sırtlarında 'İyi ki geldin' diyerek karşıladığı, ülkenin kurucu iradesi tarafından 101 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetin, demokrasi çığlığını yükselttiği 101 yıllık Başkentinden, Ankara'mızdan… Bilim, sanayi, teknoloji, kültür-sanat-spor, sağlık ve eğitimde geçmişin tüm birikimlerini içerisine alarak geleceğe taşımaya hazırlanan genç, dinamik bir Türkiye umuduyla yeni yıla daha 'merhaba' diyoruz. Katılımcılık kültürünü önceleyerek, toplumculuk yaklaşımından yana tavır koyarak, bireyselliğin ve örgütlü vasatlığın her türlü olumsuzluğuna karşı yarınlara, geleceğe, gençlere umut olabilmek adına zor günlerde kenetlenmesini bilen bir hikayenin ortak kahramanları olduk, olmaya devam ediyoruz. Şimdi, yeni bir yıla ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atmışken daha fazla gönüllülük ve iş birliği içinde umuda kapıları kapatmadan bu seyirde yol almaya devam edeceğiz. Başta iklim değişikliği olmak üzere, krizlerin, savaşların ve felaketlerin sarmalında karşıladığımız 2025 yılının tüm dünyaya barış, huzur getirmesini; ülkemiz, milletimiz, sokak hayvanları ve doğamız için sağlıklı, eşit, adil ve refah içinde geçmesini diliyor, en derin saygılarımla ve tüm kalbi duygularımla esenlikler temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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