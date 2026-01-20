2026 İçin Ekonomik Beklentiler - Son Dakika
2026 İçin Ekonomik Beklentiler

20.01.2026 11:32
MÜSİAD Antalya Başkanı Akgül, 2026'da güven artışı ve öngörülebilir bir ekonomi bekliyor.

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, 2025 yılının iş dünyası açısından zorlu geçtiğini vurgulayarak, 2026 yılına ilişkin beklentilerini ve öngörülerini paylaştı. Akgül, enflasyondaki gerilemeyle birlikte güven ortamının güçleneceğini ve firmalar için daha öngörülebilir bir ekonomik zeminin oluşacağını ifade etti.

MÜSİAD Başkanı Yusuf Akgül, 2025 yılının Türkiye iş dünyası açısından hem mali hem de ekonomik anlamda son derece zorlayıcı bir dönem olarak yaşandığını belirtti. Artan rekabet şartları ve yükselen maliyet yapısının, firmaların karlılıklarını ve pazar dengelerini ciddi biçimde zorladığını ifade eden Akgül, birçok işletme için bu yılın büyümeden çok finansal dengeyi koruma, nakit akışını yönetme ve ayakta kalma reflekslerinin öne çıktığı bir süreç olduğunu dile getirdi.

"Yeni ekonomik düzen üretim ve katma değeri öne çıkarıyor"

Dünyada yeni bir ekonomik düzenin şekillendiğine dikkat çeken Akgül, tüketim odaklı büyüme anlayışının sınırlarının daha net görüldüğü bir döneme girildiğini söyledi. Bu sürecin üretim, verimlilik, ihracat ve katma değer merkezli yeni bir bakış açısının güç kazandığı bir geçiş dönemi olduğunun altını çizdi.

2026 için güven ve öngörülebilirlik vurgusu

2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Akgül, enflasyondaki gerilemeyle birlikte güven ortamının kademeli olarak güçleneceğini ve ekonomik zeminin daha öngörülebilir bir yapıya evrileceğini belirtti. Bu sürecin ani sıçramalar yerine, adım adım ilerleyen, dengelenme eksenli ve kontrollü bir toparlanma şeklinde gelişeceğini öngördüklerini ifade etti.

"Firmalar için ana gündem: 'Denge, verimlilik ve sağlamlık'"

Akgül, 2026 yılında öne çıkacak temel başlıkların net olduğunu vurgulayarak, nakit dengesini koruyan, finansal yapısını güçlendiren, verimliliği önceleyen ve mevcut kapasitesini daha sağlıklı kullanan firmaların bir adım öne çıkacağını söyledi. 2026 yılının büyümeden önce dengeyi, yatırımdan önce sağlamlığı ve genişlemeden önce sürdürülebilirliği esas alan bir yıl olarak şekilleneceğini ifade etti.

MÜSİAD Antalya olarak sahadan edindikleri gözlemleri, oluşan tabloyu ve öngörüleri üyeleriyle paylaşmayı sürdüreceklerini belirten Akgül, üretimi, verimliliği ve katma değeri merkeze alan her adımın içinde olacaklarını kaydetti. Antalya iş dünyasını daha sağlam bir zemine taşımak için üyelerle birlikte süreci doğru okuyup, doğru yönetmeye devam edeceklerini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

