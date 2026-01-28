2026 U17 Dünya Kupası Kura Çekimi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2026 U17 Dünya Kupası Kura Çekimi İstanbul'da

28.01.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi 29 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimini Harun Erdenay ve Semih Erden gerçekleştirecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 17 yaş altı (U17) Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi, 29 Ocak saat 12.00'de, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türk milli takımının efsane isimleri Harun Erdenay ve Semih Erden, dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek 16 takımın yolunu belirleyecek kura çekiminde sahnede yer alacak.

Organizasyon, 27 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026'ya katılan takımlar, Nike tarafından sunulan güncel FIBA Erkekler Dünya Sıralaması ile FIBA 2025 U16 Erkekler Kıtasal Kupaları sonuçları doğrultusunda kıtaların güç dengesini yansıtacak şekilde oluşturulan dört torbaya ayrıldı.

Torbalara dağılım şu şekilde:

1. Torba: Türkiye, ABD, Sırbistan, Litvanya

2. Torba: Slovenya, İtalya, Avustralya, Kanada

3. Torba: Fransa, Çin, Yeni Zelanda, Venezuela

4. Torba: Fildişi Sahili, Japonya, Kamerun, Porto Riko

Her torbadaki takımlar dört gruba dağıtılacak ve müsabaka numaraları belirlenecek. Aynı grupta Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya kıtalarından en fazla 1 takım yer alacak. Aynı grupta Avrupa'dan en az 1, en fazla 2 takım bulunacak. ABD ve Venezuela, tablonun aynı tarafında yer alamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basketbol, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 U17 Dünya Kupası Kura Çekimi İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı
Trump’ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İşte Atlas Çağlayan’ın yıllar önce çekilmiş videosu İşte Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çekilmiş videosu

21:15
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş’a getirtiyor
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:57
Ilias Charalambus’tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
20:41
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 21:31:27. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 U17 Dünya Kupası Kura Çekimi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.