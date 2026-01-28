2026 U17 Dünya Kupası Kura Çekimi İstanbul'da

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimini Harun Erdenay ve Semih Erden gerçekleştirecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 17 yaş altı (U17) Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi, 29 Ocak saat 12.00'de, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türk milli takımının efsane isimleri Harun Erdenay ve Semih Erden, dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek 16 takımın yolunu belirleyecek kura çekiminde sahnede yer alacak.

Organizasyon, 27 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026'ya katılan takımlar, Nike tarafından sunulan güncel FIBA Erkekler Dünya Sıralaması ile FIBA 2025 U16 Erkekler Kıtasal Kupaları sonuçları doğrultusunda kıtaların güç dengesini yansıtacak şekilde oluşturulan dört torbaya ayrıldı.

Torbalara dağılım şu şekilde:

1. Torba: Türkiye, ABD, Sırbistan, Litvanya

2. Torba: Slovenya, İtalya, Avustralya, Kanada

3. Torba: Fransa, Çin, Yeni Zelanda, Venezuela

4. Torba: Fildişi Sahili, Japonya, Kamerun, Porto Riko

Her torbadaki takımlar dört gruba dağıtılacak ve müsabaka numaraları belirlenecek. Aynı grupta Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya kıtalarından en fazla 1 takım yer alacak. Aynı grupta Avrupa'dan en az 1, en fazla 2 takım bulunacak. ABD ve Venezuela, tablonun aynı tarafında yer alamayacak. - İSTANBUL