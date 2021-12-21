Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Haberler
01:05 Kayakla Atlama Dünya Kupası
02:00 Biatlon Dünya Kupası
03:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
04:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
05:00 Snooker: World Grand Prix
06:30 Biatlon Dünya Kupası
07:15 Biatlon Dünya Kupası
08:00 Kuzey Kombine Dünya Kupası
08:30 Snooker: World Grand Prix
10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:20 Serbest Kayak Dünya Kupası
14:50 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
18:00 Snooker: World Grand Prix
19:55 Haberler
20:00 Judo Show
21:00 Binicilik
22:00 Teqball Show
22:30 Spirit Of Yachting
23:00 Biatlon Dünya Kupası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Aralık 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika