21 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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21 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

21.05.2022 06:42
21 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Arapsaçı

02:00 Arapsaçı

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Güzel Köylü

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Dizi

14:00 Dizi

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Dipten Gelen

22:00 Dipten Gelen

23:45 Sucu Kamil

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Kaynak: InterSinema.com

Güzel Köylü, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 21 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 21 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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