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21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi - Son Dakika

21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi

16.09.2021 11:54

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. 21 yıllık eşini terk eden Sevgi Hanım, kuzenine kaçtı. Canlı yayına çıkarak kendini savunan Sevgi Hanım "Kuzenimin eşi öldü ben de onun cenazesine gittim. Yıllar sonra kuzenime olan sevgimi hatırlayıp ona kaçtım. Pişman da değilim" ifadelerine yer verdi.

Hafta içi her gün ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programına başvuran Mustafa Bey, 21 yıllık eşinin kuzenine kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Evliliğini kurtarmak istediğini söyleyen Mustafa Bey, canlı yayında eşi için şarkı bile söyledi.

"BİR KADIN BAŞKA ERKEKLE BERABER OLURSA HAYIR GELMEZ"

Dün ilk kez karşı karşıya eşler arasında tansiyon yükseldi. Teyzesinin oğluna kaçan Sevgi Hanım bu zamana kadar yaşadıklarını şöyle anlattı: "O şiirleri şarkıları bana şiddet uygulamadan önce yapsaydı şu an burada olmazdım. Beni dövdüğü günler oldu. Ben sana 21 sene çocuğum için katlandım. Ben seni sevmiyorum. Bir kadın başka bir erkekle beraber olursa o kadından hayır gelmez. Ben Ömer'i (kuzeni) istiyorum. Burada böyle şarkı söyleyen adam evde terör estiriyor."

21 yıllık eşini terk ederek kuzenine kaçan kadından pişkin savunma: Yıllar sonra cenazede görünce kaçtım, pişman değilim

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ AŞIK OLDUĞUM KUZENİME KAÇTIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

"Mustafa beni seviyor ben de Ömer'i. ben 15 o da 16 yaşındaydı biz birbirimizi sevdik. Teyzem çocuğumuzu sakat olur diye beni oğluna istemedi. O da bizim içimizde kaldı yıllardır o başka biriyle evlendi ben başka biriyle evlendim. Ama onun karısı öldü ben de cenazesine gittim. Orada Ömer'le birbirimizi gördük yine bir şey hissetmedik. Sonra eve geri döndüm ama sonra Ömer'e kaçtım. Ben pişman değilim. Kadının da delikanlısı olur ben pişman değilim."

Karısının sözlerine sinirlenen Mustafa Bey de "Ben utanmıyorum seni kurda kuşa yem etmeyeceğim. Ben boşanmıyorum.

21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi

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Son Dakika Magazin 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi - Son Dakika Magazin


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