22 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Gençliğim Eyvah
01:45 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları
03:05 Bir Zamanlar Çukurova
05:10 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:50 Gençliğim Eyvah
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları
20:00 Gençliğim Eyvah
23:25 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı