24 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

01:30 Rehine

03:00 Katil Köpek Balığı

03:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:30 Katil Köpek Balığı

05:30 Benim Tatlı Yalanım

05:40 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 G.O.R.A

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

22:45 G.O.R.A