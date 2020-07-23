24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarılarlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarılarlı, mesajında, basında yaşanan sorunları her fırsatta ve her platformda dile getirdiklerini belirtti.

Özgür ve tarafsız basının önemli olduğunu ifade eden Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Günümüzde çeşitli medya kurumlarında yaşanan uygulamalara bakıldığında, sansürün kalkmadığını, şekil değiştirerek devam ettiği görmekteyiz. Sansür, eskiden olduğu gibi haber yasaklama yoluyla yapılmasa da, gerçeği çarpıtma, gizleme veya çeşitli tehdit ve yaptırımlarla meslektaşlarımız üzerinde devam etmektedir. Özgür ve tarafsız basının önemi büyüktür. Halkın gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkının aracı olan basın özgürlüğünün önündeki engeller kalkmadıkça, 24 Temmuzlar bizler için bayram olmayacaktır."

AGD Başkanı Murat Savaş'ın mesajı

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği (AGD) Başkanı Murat Savaş da yayımladığı mesajında basının bugün geldiği noktada 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın anlamından uzaklaştığını iddia etti.

Tarafsız ve özgür basının herkesin güvencesi olduğunu belirten Savaş, açıklamasında, "24 Temmuz'u yeniden sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak kutlayabileceğimiz günlerin kısa zamanda gelmesi için tüm basın emekçisi meslektaşlarımızı özgür bir basının mücadelesini vermeye çağırıyoruz. Meslektaşlarımızın sendikasızlaştırıldığı, iş ve can güvenliklerinin olmadığı ortamda, ne basın özgürlüğünden, ne de sansürün kalktığından söz edebiliriz." ifadelerine yer verdi.