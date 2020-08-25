25 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
00:00 Transfer
01:00 Maç Saati
01:30 Transfer
02:30 Asist Kralı Edin Visca
02:45 Maç Saati
04:30 Transfer
05:30 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
10:15 Emre Belözoğlu Hikaye
10:15 Selçuk İnan Hikaye
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:15 Gol Kralı Alexander Sorloth
13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Taraftar
14:00 Futbolun Şehirleri
14:45 Şampiyonluğun Mimarları
15:00 beIN Wellness
15:00 Spor ve Sağlık
16:00 Maç Saati
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao
17:30 Emre Belözoğlu Hikaye
17:45 Kısa Özet: FTA Antalyaspor - Galatasaray
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 Transfer
19:00 Kolaysa Anlat
20:40 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:45 Kısa Özet: PSG - Bayern
21:00 Transfer
22:00 Maç Saati
23:15 Süper Lig Sezonun 11'i
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri