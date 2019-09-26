Son Dakika Haberleri: 25 Litre Belgeseli Kanal D'de!
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25 Litre Belgeseli Kanal D'de!

2 gün önce

Her gün sadece 25 litre su ile yaşamak zorunda olduğunuzu düşünün. Su krizi, dünyanın en büyük metropollerini tehdit ediyor.

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Her gün sadece 25 litre su ile yaşamak zorunda olduğunuzu düşünün. Su krizi, dünyanın en büyük metropollerini tehdit ediyor. 25 Litre belgeseli; geleceğin İstanbul'unda olası bir susuzluğu ele alırken, günümüzde bu karanlık tabloyu değiştirmenin yollarını Gökhan Özoğuz rehberliğinde arıyor.


Gökhan Özoğuz'un anlatımını üstlendiği 25 Litre Belgeseli pazar saat 23.45'te Kanal D'de!


Gökhan Özoğuz, İstanbul, Kanal D, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:10 
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