25 Litre Belgeseli Kanal D'de!

Her gün sadece 25 litre su ile yaşamak zorunda olduğunuzu düşünün. Su krizi, dünyanın en büyük metropollerini tehdit ediyor. 25 Litre belgeseli; geleceğin İstanbul'unda olası bir susuzluğu ele alırken, günümüzde bu karanlık tabloyu değiştirmenin yollarını Gökhan Özoğuz rehberliğinde arıyor.



Gökhan Özoğuz'un anlatımını üstlendiği 25 Litre Belgeseli pazar saat 23.45'te Kanal D'de!



