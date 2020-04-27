27 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Geniş Aile

02:30 Kelime Oyunu

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Hırsız Polis

07:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:45 Küçük Ağa

16:00 Merhamet

17:30 Doktorlar

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:00 Yalan Dünya

23:15 Kanıt

23:30 Gece Kafası