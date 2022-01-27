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27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor

27.01.2022 11:51

Dün akşam Fed'in faizi sabit bırakması sonrası altın yeni güne düşüşle başladı. Gram altın 793 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.302 lira, cumhuriyet altını da 5.305 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 794,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla 793 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.302 lira, cumhuriyet altını da 5.305 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,6 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,4 azalışla 1.810 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası altının ons fiyatının gerilediğini aktardı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin ise altının ons fiyatındaki düşüşü sınırladığını kaydeden analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Analistler, bugün yurt dışında ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.810 ve 1.790 doların destek 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Altın, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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