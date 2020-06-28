28 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Medcezir

00:30 Çember: Evimdeki Yabancılar

02:00 Abluka

02:15 Yüksek Sosyete

03:40 Yüksek Sosyete

04:00 Dolunay

05:30 Güzel Köylü

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:45 Dolunay

13:15 Yüksek Sosyete

14:00 Yüksek Sosyete

15:45 Güzel Köylü

16:30 Sarışın Bomba

18:45 Star Haber

20:00 Sarışın Bomba

20:00 Parker

22:15 Bir Demet Tiyatro