28 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Medcezir
00:30 Çember: Evimdeki Yabancılar
02:00 Abluka
02:15 Yüksek Sosyete
03:40 Yüksek Sosyete
04:00 Dolunay
05:30 Güzel Köylü
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:45 Dolunay
13:15 Yüksek Sosyete
14:00 Yüksek Sosyete
15:45 Güzel Köylü
16:30 Sarışın Bomba
18:45 Star Haber
20:00 Sarışın Bomba
20:00 Parker
22:15 Bir Demet Tiyatro