"28. MINDS International Konferansı" Sidney'de düzenlendi

Anadolu Ajansı (AA) üst düzey yöneticileri, "28. Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti (MINDS) International Konferansı"na katıldı.

Avustralya'nın Sidney kentinde, Avustralya Haber Ajansının (AAP) ev sahipliğinde dünyanın önde gelen 24 haber ajansının üyesi olduğu "28. MINDS International Konferansı" düzenlendi.

AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Ural Yeşil, etkinlik kapsamında düzenlenen "Daha İyi Haber Ajansları İnşa Etmek" temalı konferansa katıldı.

Yılda iki kez üye ülkelerde düzenlenen, haber ajanslarının dijital medya stratejilerinin paylaşıldığı ve uluslararası haberciliğin geleceğinin şekillendiği konferansta, medyanın geleceğiyle ilgili görüşler, endüstri eğilimleri ve telif hakkına kadar geniş çerçevede pek çok konu ele alındı.

Haber ajansları arasında yeni iş birliği görüşmelerinin de yapıldığı konferansta katılımcılar, haber ajansları için değişim ve yeni fiyat modelleri, telif haklarının gelecekte korunması ve ajans haberciliğinin karşılaştığı sorunlardan sektördeki yeniliklere kadar pek çok konuda bilgi alışverişinde bulundu.